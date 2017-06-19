Под Сызранью иномарка врезалась в стоящий на обочине ВАЗ-21099, погиб водитель «девятки»

По предварительной версии полицейских, водитель автомашины «Фольксваген» (1963 года рождения), двигаясь со стороны Самары в сторону Москвы, уснул за рулем, в результате чего совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 21099, стоявшей на правой обочине. После столкновения «Фольксваген» совершил съезд в правый кювет со следующим опрокидыванием, автомобиль ВАЗ 21099 опрокинулся на проезжей части.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 21099 (1958 года рождения) скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.