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21:19 (мск), источник: ТАСС

Вооруженные люди напали на туристический лагерь в Мали

Со стороны лагеря, расположенного на окраине города Бамако, была слышна стрельба.

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Группа вооруженных людей совершила в воскресенье нападение в столице Мали городе Бамако на туристический лагерь, в котором находились граждане западных стран. Об этом сообщило агентство AFP.

По его сведениям, на данный момент сведений о жертвах нет.

Жители Бамако слышали стрельбу со стороны лагеря, находящегося на окраине города. С мест его расположения поднимается дым, сообщает AFP. В сторону туристического лагеря проследовали машины с малийскими и французскими военными.

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