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21:37 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропала 15-летняя Альфия Гильманова

В отделение МВД России по городу Салавату обратилась Алена Гильманова, которая больше суток не может найти свою дочь 15-летнюю Альфию.

Источник: Proufu.ru

Известно, что вечером 17-го июня между матерью и дочерью произошла ссора. В результате девочка ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. На связь с родственниками она не выходит.

Приметы Альфии: на вид 15 лет, рост 165, среднего телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие.

Была одета в кофту серого цвета с рисунками на груди, голубые джинсы, кроссовки на шнурках красного цвета.

Из особых примет: девочка имеет пирсинг на носу справа.

При наличие какой-либо информации о местонахождении Альфии Гильмановой полицейские просят обратиться по телефонам: 02, 35−27−05 или 25−25−58. Код города Салавата: 34763.

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