В Башкирии пропала 15-летняя Альфия Гильманова
В отделение МВД России по городу Салавату обратилась Алена Гильманова, которая больше суток не может найти свою дочь 15-летнюю Альфию.
В отделение МВД России по городу Салавату обратилась Алена Гильманова, которая больше суток не может найти свою дочь 15-летнюю Альфию.
Известно, что вечером 17-го июня между матерью и дочерью произошла ссора. В результате девочка ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. На связь с родственниками она не выходит.
Приметы Альфии: на вид 15 лет, рост 165, среднего телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие.
Была одета в кофту серого цвета с рисунками на груди, голубые джинсы, кроссовки на шнурках красного цвета.
Из особых примет: девочка имеет пирсинг на носу справа.
При наличие