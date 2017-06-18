В Башкирии пропала 15-летняя Альфия Гильманова

Известно, что вечером 17-го июня между матерью и дочерью произошла ссора. В результате девочка ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. На связь с родственниками она не выходит.

Приметы Альфии: на вид 15 лет, рост 165, среднего телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие.

Была одета в кофту серого цвета с рисунками на груди, голубые джинсы, кроссовки на шнурках красного цвета.

Из особых примет: девочка имеет пирсинг на носу справа.