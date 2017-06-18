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21:35 (мск), источник: Newtimes.kz

Пять машин попало в страшную аварию под Рудным

Неподалеку от поселка Семилетка 16 июня в 17:30. 50-летний костанаец на Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего автомашина столкнулась с Audi Q7, передает ng.kz.

Источник: Newtimes.kz

«В результате ДТП Audi Q7 под управлением 42-летнего жителя Рудного выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной марки “Газель” под управлением 34-летнего водителя. В создавшемся заторе по инерции была задета автомашина марки “ВАЗ-2110” под управлением 27-летнего водителя», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

В результате аварии водитель ВАЗа скончался в реанимационном отделении областной больницы.

Очевидцы рассказывают, что в аварии погибло двое мужчин. Одну из машин разорвало на части.

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