Пять машин попало в страшную аварию под Рудным

«В результате ДТП Audi Q7 под управлением 42-летнего жителя Рудного выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной марки “Газель” под управлением 34-летнего водителя. В создавшемся заторе по инерции была задета автомашина марки “ВАЗ-2110” под управлением 27-летнего водителя», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

В результате аварии водитель ВАЗа скончался в реанимационном отделении областной больницы.

Очевидцы рассказывают, что в аварии погибло двое мужчин. Одну из машин разорвало на части.