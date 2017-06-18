Белорус продал почку ради отдыха в Египте
Трое белорусов стали жертвами «черных трансплантологов», однако заработали по семь тысяч долларов за органы.
Трое белорусов стали жертвами «черных трансплантологов», однако заработали по семь тысяч долларов за органы.
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Гражданин Беларуси продал почку ради двухнедельного отдыха на курорте в Египте и организации свадьбы, сообщили в воскресенье в эфире телеканала СТВ.
Преступная схема «черных трансплантологов» из Косово была раскрыта еще в 2007 году — выяснилось, что жертвами стали трое белорусов.
Согласно озвученной государственным телевидением информации, белорусам за продажу донорских органов платили по семь тысяч долларов. Одного мужчину прооперировали в Косово, другого — в Эквадоре, третьего — в Киеве.
Один из «пациентов» расплатился таким образом за организацию свадьбы и две недели отдыха в Египте, другие купили за эти средства скутер и ноутбук.
Напомнили по телевидению и о том, что коммерциализация процесса обмена органами уголовно наказуема.