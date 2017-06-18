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22:44 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус продал почку ради отдыха в Египте

Трое белорусов стали жертвами «черных трансплантологов», однако заработали по семь тысяч долларов за органы.

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Гражданин Беларуси продал почку ради двухнедельного отдыха на курорте в Египте и организации свадьбы, сообщили в воскресенье в эфире телеканала СТВ.

Преступная схема «черных трансплантологов» из Косово была раскрыта еще в 2007 году — выяснилось, что жертвами стали трое белорусов.

Согласно озвученной государственным телевидением информации, белорусам за продажу донорских органов платили по семь тысяч долларов. Одного мужчину прооперировали в Косово, другого — в Эквадоре, третьего — в Киеве.

Один из «пациентов» расплатился таким образом за организацию свадьбы и две недели отдыха в Египте, другие купили за эти средства скутер и ноутбук.

Напомнили по телевидению и о том, что коммерциализация процесса обмена органами уголовно наказуема.

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