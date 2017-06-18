В Харькове двое пьяных устроили перестрелку ради развлечения

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Харькове двое пьяных мужчин ради развлечения устроили стрельбу на улице. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

«Около дома на улице Академика Барабашова слышны выстрелы», — такую информацию сообщили по спецлинии 102 и экипаж патрульных немедленно отправился по указанному адресу.

Двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения инспекторы обнаружили на месте происшествия.

Патрульные провели поверхностную проверку граждан и у одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Мужчины рассказали стражам порядка, что они действительно стреляли и делали это ради развлечения. Оба лица патрульные привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

В дальнейшем обоих доставили в Киевский отдел полиции, где передали следователям. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются.