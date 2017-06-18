В Харькове двое пьяных устроили перестрелку ради развлечения
Согласно информации, двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения инспекторы обнаружили на месте происшествия. У одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет.
Согласно информации, двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения инспекторы обнаружили на месте происшествия. У одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет.
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Харькове двое пьяных мужчин ради развлечения устроили стрельбу на улице. Об этом сообщает
«Около дома на улице Академика Барабашова слышны выстрелы», — такую информацию сообщили по спецлинии 102 и экипаж патрульных немедленно отправился по указанному адресу.
Двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения инспекторы обнаружили на месте происшествия.
Патрульные провели поверхностную проверку граждан и у одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет.
Мужчины рассказали стражам порядка, что они действительно стреляли и делали это ради развлечения. Оба лица патрульные привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
В дальнейшем обоих доставили в Киевский отдел полиции, где передали следователям. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее