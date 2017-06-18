ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
Истребитель ВВС Сирии участвовал в операции против террористической группировки ИГ.
Истребитель ВВС Сирии участвовал в операции против террористической группировки ИГ.
БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в районе города Ракка на севере республики.
Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении командования ВС Сирии, передает агентство SANA.
По его информации, инцидент произошел в воскресенье после 12:00 мск в местечке
Истребитель участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).