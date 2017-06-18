ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки

БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в районе города Ракка на севере республики.

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Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении командования ВС Сирии, передает агентство SANA.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье после 12:00 мск в местечке Эр-Рисафа в пригороде Ракки.

Истребитель участвовал в операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).