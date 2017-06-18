Роупджампер погиб в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси в отношении мужчины (индивидуального предпринимателя), занимающегося организацией роупджампинга.

«Сегодня в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев», — рассказала Юлия Гончарова.

Следователями проведен осмотр места происшествия, к которому привлекались специалисты МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

С места происшествия изъяло оборудование и снаряжение, которое использовались для организации прыжка. Допрашиваются свидетели. Организатор прыжка задержан, с ним работают следователи.

Следственный комитет обращает внимание любителей экстремальных развлечений, а также лиц, занимающихся их организацией — не пренебрегайте правилами техники безопасности, проверяйте исправность и качество страховочных систем. Самое важное, что есть у человека — это жизнь.