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22:57 (мск), источник: БЕЛТА

Роупджампер погиб в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роупджампер погиб в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК Беларуси в отношении мужчины (индивидуального предпринимателя), занимающегося организацией роупджампинга.

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«Сегодня в поселке Сосны в результате прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Около 16 часов роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев», — рассказала Юлия Гончарова.

Следователями проведен осмотр места происшествия, к которому привлекались специалисты МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

С места происшествия изъяло оборудование и снаряжение, которое использовались для организации прыжка. Допрашиваются свидетели. Организатор прыжка задержан, с ним работают следователи.

Следственный комитет обращает внимание любителей экстремальных развлечений, а также лиц, занимающихся их организацией — не пренебрегайте правилами техники безопасности, проверяйте исправность и качество страховочных систем. Самое важное, что есть у человека — это жизнь.

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