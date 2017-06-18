В ходе спецоперации в Мали 20 заложников освобождены, два человека погибли
Как сообщили в минобороны страны, один из погибших являлся гражданином Габона с французским паспортом.
Как сообщили в минобороны страны, один из погибших являлся гражданином Габона с французским паспортом.
КАИР, 18 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Двадцать заложников, захваченных боевиками в ходе нападения на туристический комплекс в пригороде малийской столицы, освобождены.
Об этом информировало в воскресенье министерство безопасности и гражданской обороны страны. Сообщается о двух погибших, в том числе гражданине Габона с французским паспортом.
Ранее в воскресенье вооруженная группа атаковала туристический комплекс под названием Лагерь Кангаба в местечке Дугуракоро недалеко от аэропорта Бамако, где любят отдыхать иностранцы.
По словам официального представителя ведомства Баба Киссе, район был полностью оцеплен спецподразделениями в составе малийских и французских военных, которые проводят там спецоперацию. Ситуация, отметил он, «находится под контролем».