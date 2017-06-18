Маршрутка загорелась возле метро «Харьковская» в Киеве
На месте происшествия работают бойцы ГСЧС. Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
На месте происшествия работают бойцы ГСЧС. Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. На остановке общественного транспорта возле станции метро «харьковская» в Киеве произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщает «Киев Оперативный».
«Серьезное возгорание маршрутного автобуса на метро Харьковской. Предварительно, маршрут № 311. Информация о пострадавших уточняется. На месте — бойцы ГСЧС», — говорится в сообщении.
Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.