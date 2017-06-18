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23:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Маршрутка загорелась возле метро «Харьковская» в Киеве

На месте происшествия работают бойцы ГСЧС. Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. На остановке общественного транспорта возле станции метро «харьковская» в Киеве произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщает «Киев Оперативный».

«Серьезное возгорание маршрутного автобуса на метро Харьковской. Предварительно, маршрут № 311. Информация о пострадавших уточняется. На месте — бойцы ГСЧС», — говорится в сообщении.

Были ли в маршрутке пассажиры и что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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