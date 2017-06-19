В Приморье молодой рецидивист обчистил платную автостоянку
Незадачливый вор наследил — и был задержан по горячим следам.
Незадачливый вор наследил — и был задержан по горячим следам.
20-летний ранее судимый житель села Михайловка Приморского края «обчистил» автомобили на автостоянке: молодой человек вытащил из них аккумуляторы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Парень задержан по горячим следам.
В отделе полиции он дал признательные показания. Часть похищенного имущества изъята.
Возбуждено дело по статье 158 УК РФ. Установлена причастность фигуранта к девяти ранее совершенным эпизодам противоправной деятельности.