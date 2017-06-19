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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье молодой рецидивист обчистил платную автостоянку

Незадачливый вор наследил — и был задержан по горячим следам.

20-летний ранее судимый житель села Михайловка Приморского края «обчистил» автомобили на автостоянке: молодой человек вытащил из них аккумуляторы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Однако незадачливый вор оставил на месте преступления орудие — гаечный ключ — со своими отпечатками пальцев.

Парень задержан по горячим следам.

В отделе полиции он дал признательные показания. Часть похищенного имущества изъята.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ. Установлена причастность фигуранта к девяти ранее совершенным эпизодам противоправной деятельности.

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