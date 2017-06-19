В Лондоне фургон наехал на толпу людей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали, один задержан в результате наезда фургона на пешеходов в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел в районе улицы Севен Систерс Роуд. «Звонок в полицию поступил в 00:20 по местному времени (02:20 мск). На месте происшествия обнаружено несколько пострадавших», — говорится в сообщении.