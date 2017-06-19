18 жителей Приангарья оштрафованы за нарушение противопожарного режима
Особый противопожарный режим нарушают жители разных районов региона.
Особый противопожарный режим нарушают жители разных районов региона.
Особый противопожарный режим действует на территории всей Иркутской области. Как сообщает
Всего с начала действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено 547 правонарушителей в виде штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в населенных пунктов и 645 граждан за нарушение правил в лесах.
Напомним, что в рамках особого противопожарного режима использование источников открытого огня в условиях особого противопожарного режима, разведение костров, в том числе на приусадебных участках, сжигание мусора и сухой растительности строго запрещено. О нарушении правил пожарной безопасности можно сообщить по телефону доверия в МЧС РФ по Иркутской области: 8 (3952) 3−99999.