18 жителей Приангарья оштрафованы за нарушение противопожарного режима

Особый противопожарный режим действует на территории всей Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, за его нарушение к административной ответственности в виде штрафа привлечено 18 местных жителей. Среди нарушителей оказались жители Нижнеилимского, Усть-Илимского, Братского, Качугского, Куйтунского и Тулунского районов.

Всего с начала действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено 547 правонарушителей в виде штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в населенных пунктов и 645 граждан за нарушение правил в лесах.

Напомним, что в рамках особого противопожарного режима использование источников открытого огня в условиях особого противопожарного режима, разведение костров, в том числе на приусадебных участках, сжигание мусора и сухой растительности строго запрещено. О нарушении правил пожарной безопасности можно сообщить по телефону доверия в МЧС РФ по Иркутской области: 8 (3952) 3−99999.