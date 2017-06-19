Три человека за сутки погибли на дорогах Иркутской области
В Иркутской области за сутки погибли три человека в дорожных авариях.
В Иркутской области за сутки погибли три человека в дорожных авариях.
Как 17 июня 2017 года сообщила
В ночь с 15 на 16 июня на 5 км автодороги п. Энергетик — п. Гидростроитель произошло ДТП с участием автомобилям ВАЗ-2107 под управлением 42-летнего братчанина, не имеющего прав управления транспортными средствами. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. Также 16 июня в 16:00 на 19 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошла авария с участием мопеда «Ирбис», за рулем которого был не имеющий прав управления транспортными средствами 27-летний житель Тайшета. Как показало медицинское освидетельствование, мужчина также находился в состояния алкогольного опьянения.
Накануне вечером в районе дома № 23 по ул. Кирова в
Около 16:00 на 1768 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе с. Худорожкино 28-летний житель города Черемхово, управляя автомобилем «Тойота-Королла», не убедился в безопасности выполнения обгона и столкнулся со встречным автомобилем «Пежо-408». В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры Тойоты — 33-летняя женщина и 26-летний мужчина. С различными травмами госпитализированы остальные участники аварии — двое мужчин, две женщины и маленькие дети 4 и 6 лет. Выяснилось, что дети находились на руках у матерей на заднем пассажирском сиденье. По результатам медицинского освидетельствования у водителей столкнувшихся машин состояние алкогольного опьянения не установлено.