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05:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три человека за сутки погибли на дорогах Иркутской области

В Иркутской области за сутки погибли три человека в дорожных авариях.

Как 17 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, 16 июня в 17:30 на 13 км автодороги п. Усть-Ордынский — с. Оса 32-летний мужчина, который является инвалидом первой группы, не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2101 и опрокинул его с дороги. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался 40-летний пассажир. Водитель и еще двое пассажиров, 32-летняя женщина и 45-летний мужчина, госпитализированы в медицинское учреждение. Выяснилось, что у водителя не было прав на управление транспортным средством, а также он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь с 15 на 16 июня на 5 км автодороги п. Энергетик — п. Гидростроитель произошло ДТП с участием автомобилям ВАЗ-2107 под управлением 42-летнего братчанина, не имеющего прав управления транспортными средствами. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. Также 16 июня в 16:00 на 19 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошла авария с участием мопеда «Ирбис», за рулем которого был не имеющий прав управления транспортными средствами 27-летний житель Тайшета. Как показало медицинское освидетельствование, мужчина также находился в состояния алкогольного опьянения.

Накануне вечером в районе дома № 23 по ул. Кирова в Усть-Куте произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота-Королла», которым управляла 23-летняя местная жительница. Предполагаемая виновница аварии от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В этот же день вечером в районе дома № 18 по ул. Театральная Ангарска произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан-АД» под управлением 38-летнего мужчины, медицинское освидетельствование которого показало наличие в его крови алкоголя.

Около 16:00 на 1768 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе с. Худорожкино 28-летний житель города Черемхово, управляя автомобилем «Тойота-Королла», не убедился в безопасности выполнения обгона и столкнулся со встречным автомобилем «Пежо-408». В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры Тойоты — 33-летняя женщина и 26-летний мужчина. С различными травмами госпитализированы остальные участники аварии — двое мужчин, две женщины и маленькие дети 4 и 6 лет. Выяснилось, что дети находились на руках у матерей на заднем пассажирском сиденье. По результатам медицинского освидетельствования у водителей столкнувшихся машин состояние алкогольного опьянения не установлено.

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