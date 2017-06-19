В Приморье пропал мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

31-летний Балихин Леонид вышел из дома в селе Анучино еще 12 июня, до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы:

На вид 30 лет, рост 185 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русого цвета, короткая стрижка, глаза карие, плечи опущены, сутулый.

Был одет:

Белая кепка, спортивный костюм черного цвета, куртка на молнии, на рукавах тонкая белая полоска, кофта серая теплая, футболка серая с четырьмя металлическими пуговицами, сапоги резиновые темно-серого цвета.

Особые приметы:

С правой стороны на шее шрам шириной 1,5−2 см, длиной 6 см. На правой руке на каждом пальце (начиная с мизинца) татуировка «198?».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91−3−57 или 02 — полиция

8 914 721 22 32- волонтеры.

Или написать на почту primpoisk25@yandex.ru.