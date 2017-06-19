В Приморье пропал мужчина
Волонтеры и полиция просят помощи в поиске пропавшего.
Волонтеры и полиция просят помощи в поиске пропавшего.
В Приморье пропал мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.
31-летний Балихин Леонид вышел из дома в селе Анучино еще 12 июня, до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы:
На вид 30 лет, рост 185 см, телосложение худощавое, волосы
Был одет:
Белая кепка, спортивный костюм черного цвета, куртка на молнии, на рукавах тонкая белая полоска, кофта серая теплая, футболка серая с четырьмя металлическими пуговицами, сапоги резиновые
Особые приметы:
С правой стороны на шее шрам шириной 1,5−2 см, длиной 6 см. На правой руке на каждом пальце (начиная с мизинца) татуировка «198?».
Всех, кто может сообщить
8 (42362) 91−3−57 или 02 — полиция
8 914 721 22 32- волонтеры.
Или написать на почту primpoisk25@yandex.ru.