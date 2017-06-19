Во Владивостоке байкер во дворе дома сбил 9-летнюю девочку
Наезд произошел в светлое время суток; пострадавшая госпитализирована.
Наезд произошел в светлое время суток; пострадавшая госпитализирована.
Во Владивостоке во дворе дома № 3 по улице Гульбиновича 30-летний байкер на мотоцикле Yamaha XV 1700 сбил 9-летнюю девочку, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Пострадавшая была госпитализирована с ушибом головного мозга легкой степени.
Наезд произошел в светлое время суток. Детали ДТП выясняются.