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05:18 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке байкер во дворе дома сбил 9-летнюю девочку

Наезд произошел в светлое время суток; пострадавшая госпитализирована.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке во дворе дома № 3 по улице Гульбиновича 30-летний байкер на мотоцикле Yamaha XV 1700 сбил 9-летнюю девочку, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, ребенок неожиданно вышел из-за припаркованного транспортного средства.

Пострадавшая была госпитализирована с ушибом головного мозга легкой степени.

Наезд произошел в светлое время суток. Детали ДТП выясняются.

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