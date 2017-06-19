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05:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В поселке под Норильском река вышла из берегов и затопила улицу

Поселок Талнах располагается в 20 км от Норильска.

В поселке Талнах, который располагается в 20 км от Норильска, река вышла из берегов и затопила улицу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Река с одноименным названием затопила проезжую часть и пешеходные дороги на ул. Кравца. По словам очевидцев, к устранению последствий подтопления уже приступили дорожные службы. Сумма причиненного ущерба пока неизвестна.

Также местные жители признались, что ситуация их нисколько не удивила. Как отмечают очевидцы, подтопления на участке дороги по ул. Кравца происходят ежегодно.

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