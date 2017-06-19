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05:48 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге в Мьянме

В российском ведомстве также отметили, что официальные власти Мьянмы контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения заболевания.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты из Роспотребнадзора обратили внимание российских туристов на вспышку лихорадки Денге в Мьянме и призвали учитывать данную ситуацию при планировании поездок в эту страну.

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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С января 2017 года в стране зарегистрировано 1477 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из которых восемь закончились летальным исходом. Текущая вспышка является самой крупной с 2010 года», — сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на органы здравоохранения Мьянмы.

В российском ведомстве также отметили, что официальные власти Мьянмы контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Денге на территории государства.

Комментарии
3
А Б
Ранее неоднократно Роспотребнадзор выполнял несвойственные ему политические функции, отказывая, например, в импорте прибалтийских шпрот, грузинского вина, предупреждая об опасности посещения некоторых стран и т.д. Известно, что профилактическим средством борьбы с болезнями являются прививки, что и предлагается сделать туристам в случае их выезда в эпидемиологически неблагоприятные страны. В свете этого возникает вопрос - чем же Мьянма не угодила РФ?
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Ольга Лысенко
А в предыдущей методичке у вас было написано , что предупреждение об инфекциях выезжающим в эпид.неблагополучные страны является нормой.
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дядя Коля
Интересненько , как они комаров контролируют ?......Визовый режим , или санкции ?
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