Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге в Мьянме

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты из Роспотребнадзора обратили внимание российских туристов на вспышку лихорадки Денге в Мьянме и призвали учитывать данную ситуацию при планировании поездок в эту страну.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С января 2017 года в стране зарегистрировано 1477 случаев заболеваний лихорадкой Денге, из которых восемь закончились летальным исходом. Текущая вспышка является самой крупной с 2010 года», — сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на органы здравоохранения Мьянмы.

В российском ведомстве также отметили, что официальные власти Мьянмы контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Денге на территории государства.