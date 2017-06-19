1666 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей

За неделю в Иркутской области за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 1666 человек, среди 339 — это дети. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

С начала сезона клещевой активности на территории Приангарья зарегистрировано 9960 обращений по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2016 года — 9075.

Всего с начала нового сезона лабораторно подтвержден диагноз «клещевой вирусный энцефалит» у 13 жителей региона, «клещевой боррелиоз» — у 21, «клещевой киретсиоз» — у 18.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендует всем соблюдать меры профилактики вирусного клещевого энцефалита при выезде в лес, на дачи, а также находясь в городских парках.