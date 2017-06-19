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06:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два подростка зарезали 33-летнего мужчину в Иркутском районе

В Иркутском районе два подростка зарезали 33-летнего мужчину.

Как 17 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, двух молодых людей подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Накануне утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в 40 километрах от Иркутска на обочине дороги лежит тело мужчины.

По подозрению в совершении преступления были задержаны 15-летний и 17-летний молодые люди. Известно, что один из злоумышленников состоит на учете в ПДН. По словам подозреваемых, преступление они совершили на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечении в отношении подозреваемых.

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