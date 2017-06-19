Два подростка зарезали 33-летнего мужчину в Иркутском районе
В Иркутском районе два подростка зарезали 33-летнего мужчину.
В Иркутском районе два подростка зарезали 33-летнего мужчину.
Как 17 июня 2017 года сообщила
По подозрению в совершении преступления были задержаны 15-летний и 17-летний молодые люди. Известно, что один из злоумышленников состоит на учете в ПДН. По словам подозреваемых, преступление они совершили на почве внезапно возникших неприязненных отношений.
В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечении в отношении подозреваемых.