В Красноярске пьяный водитель снес опору электроосвещения
ДТП произошло на ул. Елены Стасовой 18 июня.
ДТП произошло на ул. Елены Стасовой 18 июня.
В Красноярске пьяный водитель внедорожника свалил опору электроосвещения. Инцидент, который произошел 18 июня, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
ДТП произошло на ул. Елены Стасовой. Оно попало в камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель Subaru едет по дороге и совершает странные маневры. После одного из поворотов автомобиль съезжает с проезжей части и врезается в столб.
Как сообщают очевидцы, алкотестер показал у водителя 1,17 промилле. Сама машина серьезных повреждений не получила, однако столб оказался сломанным. Состояние водителя машины пока неизвестно.