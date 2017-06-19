В Красноярске пьяный водитель снес опору электроосвещения

В Красноярске пьяный водитель внедорожника свалил опору электроосвещения. Инцидент, который произошел 18 июня, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

ДТП произошло на ул. Елены Стасовой. Оно попало в камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как водитель Subaru едет по дороге и совершает странные маневры. После одного из поворотов автомобиль съезжает с проезжей части и врезается в столб.

Как сообщают очевидцы, алкотестер показал у водителя 1,17 промилле. Сама машина серьезных повреждений не получила, однако столб оказался сломанным. Состояние водителя машины пока неизвестно.