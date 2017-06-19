В Иркутске загорелась квартира из-за неисправной розетки

Пожар из-за сломанной розетки произошел в квартире в девятиэтажном доме в Иркутске. Как 17 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, инцидент произошел около полуночи 16 июня в доме на улице Муравьева. Проходившие мимо дома молодые люди заметили дым, идущий из квартиры на восьмом этаже. Они тотчас же позвонили в пожарную охрану и направились в подъезд, чтобы предупредить жильцов об опасности.

«Когда мы увидели черный густой дым из окон, то сразу позвонили в домофон и попросили, чтобы нам открыли дверь. Мы закричали, что у них пожар в подъезде. Нам открыли, и мы побежали по этажам стучать в двери, люди стали выходить на улицу, вскоре прибыли пожарные», — рассказал один из очевидцев пожара.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит квартира на восьмом этаже, жильцы верхнего этажа не могут самостоятельно спуститься из-за скопившегося в подъезде густого дыма. Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасено восемь человек. Еще 30 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться по лестничным маршам.