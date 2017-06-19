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07:27 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб в результате инцидента на северо-востоке Лондоне

Восемь человек госпитализированы.

6
фотографий
6
фотографий

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и десять получили ранения в результате инцидента с наездом автомобиля на прохожих на северо-востоке Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном 19 июня Скотленд-Ярдом.

«Один человек погиб на месте. Восемь человек, которые пострадали в результате этого инцидента, были доставлены в три различных больницы, и еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия», — отмечается в сообщении столичной полиции.

В свою очередь, Служба скорой помощи Лондона подтвердила, что после инцидента в три больницы были госпитализированы восемь человек.

Комментарии
3
Сергей Сергеев
Не всё муслимам христиан давить.
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А Б
В предыдущем сообщении на данную тему было сказано, что инцидент произошёл вблизи мусульманской мечети, что даёт основание полагать его террористическую основу. По статистике, больше всего от терактов погибают и страдают мусульмане, подвергающиеся нападкам своих единоверцев, исповедующих ислам крайне радикальных направлений. Однако, кто бы не страдал от терактов, это означает только одно - борьба с террористами и терроризмом должна осуществляться всеми возможными мерами и средствами, всеми странами мирового сообщества, независимо от их политической и идеологической ориентации.
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Светлана Докторова
Борьба против или за! Если за- отлавливать и учить культуре жизни, учитель им нужен всем, террористам этим. Так и вижу- сидят все они на вершинах Тибета, вертолётом заброшенные и учатся жить...
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