Один человек погиб в результате инцидента на северо-востоке Лондоне
Восемь человек госпитализированы.
Восемь человек госпитализированы.
ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и десять получили ранения в результате инцидента с наездом автомобиля на прохожих на
«Один человек погиб на месте. Восемь человек, которые пострадали в результате этого инцидента, были доставлены в три различных больницы, и еще двум пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия», — отмечается в сообщении столичной полиции.
В свою очередь, Служба скорой помощи Лондона подтвердила, что после инцидента в три больницы были госпитализированы восемь человек.