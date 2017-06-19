Специалисты установили причину крупного пожара в магазине «1000 мелочей» в Караганде

Эксперты пожарной лаборатории департамента по ЧС пришли к выводу, что торговый дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.
«Замыкание электропроводки стало причиной пожара. Поджог или другие факторы, образующие состав уголовного правонарушения, не установлены», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.
Предприниматели, чьи товарно-материальные ценности сгорели, отказываются идти на контакт.
Напомним, крупный пожар в торговом доме «1000 мелочей» в Караганде произошел 14 июня в 23 часа. В магазине было горение открытым пламенем. В 23:55 пожар был локализован.