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08:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Специалисты установили причину крупного пожара в магазине «1000 мелочей» в Караганде

Названа причина крупного пожара в торговом доме «1000 мелочей» в Караганде, в результате чего сгорели бутики на площади 180 квадратных метров, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Эксперты пожарной лаборатории департамента по ЧС пришли к выводу, что торговый дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

«Замыкание электропроводки стало причиной пожара. Поджог или другие факторы, образующие состав уголовного правонарушения, не установлены», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

Предприниматели, чьи товарно-материальные ценности сгорели, отказываются идти на контакт.

Напомним, крупный пожар в торговом доме «1000 мелочей» в Караганде произошел 14 июня в 23 часа. В магазине было горение открытым пламенем. В 23:55 пожар был локализован.

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