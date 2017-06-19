Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Что дарить врачам: главные правила
Путин отреагировал на слова о нем, как о самом богатом человеке
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Свидетели ДТП с "пьяным" 6-летним ребенком рассказали об угрозах
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Путин: «Наш ответ НАТО будет более грубый, но эффективный»
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Песков о том, как Стоун нарушил условия по "Интервью с Путиным"
Киев: РФ использует советские остатки Украины
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
08:18 (мск), источник: Om1.ru

Омские автоинспекторы спасли младенца, попавшего в аварию на «скорой помощи»

«Скорая» по вызову везла малыша в больницу, когда врезалась в другой автомобиль. Правоохранители, недолго думая, сами забрали малыша с мамой и отвезли в больницу.

Вчера в Омске около 15:00 на улице 2-я Солнечная произошла авария трех машин. Прибывшие автоинспекторы установили, что водитель «скорой помощи» не выдержал дистанцию и врезался в «Киа», который в свою очередь влетел в «Хендай».

Как выяснилось, «скорая» перед тем, как попала в ДТП, везла в больницу месячного ребенка из Колосовского района — малышу требовалась срочная помощь медиков. Полицейские, учитывая, что «скорая» попала в аварию, решили сами довезти грудничка в больницу. Старший лейтенант полиции Юрий Ковалев остался на месте аварии, а его коллега — старший лейтенант Павел Иванов забрал малыша, его маму и фельдшера «скорой» и помчался в больницу.

Очень скоро младенец попал в руки медиков, где ему оказали срочную медицинскую помощь, сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске на треть выросло число гостиниц, но ночевать в них не торопятся
Скотленд-Ярд сообщил об одной жертве инцидента в Лондоне
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель
Сборная Чили одержала первую победу на Кубке конфедераций
Наблюдателей из четырех стран могут не пустить на выборы в РФ
Airbus представил новую версию крупнейшего пассажирского лайнера
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Мьянме
Сенат США предположил, когда завершится расследование по делу РФ
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь