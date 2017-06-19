Омские автоинспекторы спасли младенца, попавшего в аварию на «скорой помощи»

Вчера в Омске около 15:00 на улице 2-я Солнечная произошла авария трех машин. Прибывшие автоинспекторы установили, что водитель «скорой помощи» не выдержал дистанцию и врезался в «Киа», который в свою очередь влетел в «Хендай».

Как выяснилось, «скорая» перед тем, как попала в ДТП, везла в больницу месячного ребенка из Колосовского района — малышу требовалась срочная помощь медиков. Полицейские, учитывая, что «скорая» попала в аварию, решили сами довезти грудничка в больницу. Старший лейтенант полиции Юрий Ковалев остался на месте аварии, а его коллега — старший лейтенант Павел Иванов забрал малыша, его маму и фельдшера «скорой» и помчался в больницу.

Очень скоро младенец попал в руки медиков, где ему оказали срочную медицинскую помощь, сейчас жизни малыша ничего не угрожает.