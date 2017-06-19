В больнице остаются два заболевших ОРВИ ребенка из лагерей отдыха под Новосибирском
Еще два ребенка находятся на амбулаторном лечении, остальные четверо выздоровели.
Еще два ребенка находятся на амбулаторном лечении, остальные четверо выздоровели.
НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Два ребенка из восьми заболевших острым ринофарингитом в детских лагерях отдыха в Новосибирской области, остаются в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в Минздраве региона.
«Двое детей находятся на лечении в стационаре детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска, их состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в Минздраве.
Еще два ребенка находятся на амбулаторном лечении, остальные четверо выздоровели.
Два детских лагеря в Новосибирской области «Дельфин» и «Юбилейный» закрылись на карантин
СУ СК по Новосибирской области проводит проверку по факту заболевания детей острым ринофарингитом на наличие признаков, соответствующих ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
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