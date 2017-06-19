В больнице остаются два заболевших ОРВИ ребенка из лагерей отдыха под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Два ребенка из восьми заболевших острым ринофарингитом в детских лагерях отдыха в Новосибирской области, остаются в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в Минздраве региона.

«Двое детей находятся на лечении в стационаре детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска, их состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в Минздраве.

Еще два ребенка находятся на амбулаторном лечении, остальные четверо выздоровели.

Два детских лагеря в Новосибирской области «Дельфин» и «Юбилейный» закрылись на карантин из-за вспышки острого ринофарингита, всех отдыхавших 500 детей организованно вывезли из лагерей. Ранее речь шла о 56 заболевших детях, в итоге заболевших острой ОРВИ оказалось 8 человек.

СУ СК по Новосибирской области проводит проверку по факту заболевания детей острым ринофарингитом на наличие признаков, соответствующих ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).