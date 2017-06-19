Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Что дарить врачам: главные правила
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Умер 50-летний депутат Госдумы, боровшийся с тяжелой болезнью
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ рассказали, к чему привели жалобы во время прямой линии
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
09:51 (мск), источник: ТАСС

В больнице остаются два заболевших ОРВИ ребенка из лагерей отдыха под Новосибирском

Еще два ребенка находятся на амбулаторном лечении, остальные четверо выздоровели.

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Два ребенка из восьми заболевших острым ринофарингитом в детских лагерях отдыха в Новосибирской области, остаются в больнице, сообщили ТАСС в понедельник в Минздраве региона.

«Двое детей находятся на лечении в стационаре детской городской клинической больницы № 3 Новосибирска, их состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в Минздраве.

Еще два ребенка находятся на амбулаторном лечении, остальные четверо выздоровели.

Два детских лагеря в Новосибирской области «Дельфин» и «Юбилейный» закрылись на карантин из-за вспышки острого ринофарингита, всех отдыхавших 500 детей организованно вывезли из лагерей. Ранее речь шла о 56 заболевших детях, в итоге заболевших острой ОРВИ оказалось 8 человек.

СУ СК по Новосибирской области проводит проверку по факту заболевания детей острым ринофарингитом на наличие признаков, соответствующих ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили, что в лагерях проводится эпидемиологическое расследование и необходимые противоэпидемические мероприятия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Наезд фургона на толпу в Лондоне. Хроника событий
Скотленд-Ярд сообщил об одной жертве инцидента в Лондоне
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель
Чилийцы назвали видеоповторы справедливым нововведением на КК
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
На авиасалоне в Ле-Бурже российскую технику представят в макетах
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Мьянме
Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь