В Харькове автомобиль въехал в троллейбус: есть жертвы

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Он сообщил, что авария произошла на улице Ахсарова. Автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с троллейбусом, который двигался по маршруту № 2. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. Водителя и четверых пассажиров троллейбуса госпитализировали.