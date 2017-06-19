Суд рассмотрит дело свердловского экс-министра о незаконном предпринимательстве 30 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 30 июня начнет рассмотрение дела бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвиняемого в незаконном предпринимательстве.

«Предварительное слушание по делу назначено на 30 июня на 12:00 мск», — сообщили в понедельник ТАСС в суде.

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат.

Как ранее пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Сидоренко лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями. Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.

В ведомстве отметили, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке «своим» организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.