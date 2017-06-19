Суд рассмотрит дело свердловского экс-министра о незаконном предпринимательстве 30 июня
По версии следствия, Александр Сидоренко, работая министром транспорта и связи региона, был фактическим владельцем предприятий, оформленных на его тещу и брата.
По версии следствия, Александр Сидоренко, работая министром транспорта и связи региона, был фактическим владельцем предприятий, оформленных на его тещу и брата.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/.
«Предварительное слушание по делу назначено на 30 июня на 12:00 мск», — сообщили в понедельник ТАСС в суде.
По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат.
Как ранее пояснили в
В ведомстве отметили, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке «своим» организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.
На этом посту он, среди прочего, контролировал процесс реализации госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.