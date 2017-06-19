Ночью на проспекте Ленина произошел пожар в пятиэтажке
Минувшей ночью на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда горела одна из квартир в пятиэтажном многоквартирном доме.
Минувшей ночью на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда горела одна из квартир в пятиэтажном многоквартирном доме.
Как стало известно ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03:45.
Прибывшие на место пожарные расчеты 2-й
Сообщается, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
В качестве предполагаемой причины случившегося специалисты называют неосторожное обращение с огнем.