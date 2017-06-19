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10:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Ночью на проспекте Ленина произошел пожар в пятиэтажке

Минувшей ночью на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда горела одна из квартир в пятиэтажном многоквартирном доме.

Как стало известно ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03:45.

Прибывшие на место пожарные расчеты 2-й пожарно-спасательной части справились с огнем уже к 04:00.

Сообщается, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

В качестве предполагаемой причины случившегося специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

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