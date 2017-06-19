В Зеленодольском районе в Волге обнаружили труп пропавшего рыбака

Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что между 77-м километром и поселком Васильево на глазах очевидца со дна Волги всплыл труп мужчины.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 2 обнаружили труп возле поселка Пустые Моркваши неподалеку от санатория «Газовик». Тело было извлечено и передано участковому Верхнеуслонского района. В дальнейшем мужчина был опознан как ранее пропавший местный рыбак.