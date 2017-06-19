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11:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

Три человека попали в больницу после ДТП в воронежском селе

В числе пострадавших оказался 14-летний подросток.

Трое пассажиров оказались в больнице после аварии в селе Малая Приваловка Верхнехавского района. ДТП случилось 18 июня в 19:50 на улице Ленина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, 20-летний водитель «ВАЗ-2107» не уступил дорогу автомобилю LADA Priora, которым управлял 24-летний житель Липецкой области. Машины столкнулись. От удара пострадали двое пассажиров «ВАЗа», 14-летний подросток из Воронежа и 18-летний житель села Беловка. Также получил травмы пассажир из автомобиля LADA Priora, 24-летний житель Липецкой области. Все трое пассажиров госпитализированы с травмами различной тяжести.

По факту аварии полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.

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