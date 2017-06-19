В Казани лихач устроил гонки с полицейскими на мотоциклах, но «проиграл»

Стражи правопорядка ловили автомобилиста, который не подчинился полицейским и, чтобы скрыться от преследования, постоянно нарушал дорожные правила.

Как сообщает телеканал «Эфир-24», пытаясь сбросить преследователей с «хвоста», лихач проезжал на красные сигналы светофора, превышал скорость. Его автомобиль несколько раз чуть не угодил в серьезную аварию.

Он не учел лишь одного: «Лада» не может соперничать со скоростными мотоциклами, поэтому на перекрестке улиц Вишневского и Достоевского лихача задержали.

Парень настаивал, что он не пьян, якобы окружающим это только кажется. На самом же деле, по его словам, гонки по городу, неподчинение требованиям полицейских остановиться — все это произошло только из-за непонимания. Дорожных инспекторов он попросту не видел.

С документами у молодого человека было все в порядке: машина принадлежала ему, права имелись. За последний год были административные нарушения, но все штрафы он своевременно оплатил. Пройти экспресс тест на наличие алкоголя водитель отказался.

Стражи порядка оформили протоколы за неподчинение, после чего отвезли лихача в отдел полиции.