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11:28 (мск), источник: Новый Калининград

Сотрудники ФСБ обнаружили в Калининграде 12 посылок с оружием

Сотрудники ФСБ России по Калининградской области во взаимодействии с сотрудниками Калининградской областной таможни и службой почтовой безопасности Калининградского магистрального сортировочного центра провели спецоперацию по выявлению отправлений с запрещенными вложениями. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Новый Калининград

В результате спецоперации было выявлено более 12 почтовых отправлений с оружием (револьверы и пистолеты, магазины, боеприпасы и другие составные части огнестрельного оружия), которые следовали из Калининграда в различные регионы России. Некоторые почтовые отправления были переданы в полицию для проведения криминалистического исследования на предмет соответствия установленных требований законодательства к содержимому почтовых отправлений.

Отдельные почтовые отправления были направлены с нарушениями требований законодательства, с применением различного рода приспособлений для сокрытия содержимого. Часть лиц, отправивших такие посылки, была установлена сотрудниками УФСБ. С ними сотрудниками проведены профилактические беседы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст. 222 УК РФ.

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