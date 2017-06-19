Сотрудники ФСБ обнаружили в Калининграде 12 посылок с оружием

В результате спецоперации было выявлено более 12 почтовых отправлений с оружием (револьверы и пистолеты, магазины, боеприпасы и другие составные части огнестрельного оружия), которые следовали из Калининграда в различные регионы России. Некоторые почтовые отправления были переданы в полицию для проведения криминалистического исследования на предмет соответствия установленных требований законодательства к содержимому почтовых отправлений.

Отдельные почтовые отправления были направлены с нарушениями требований законодательства, с применением различного рода приспособлений для сокрытия содержимого. Часть лиц, отправивших такие посылки, была установлена сотрудниками УФСБ. С ними сотрудниками проведены профилактические беседы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст. 222 УК РФ.