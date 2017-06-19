Прокуратура: неочищенные сточные воды сбрасывали в реку Большая Уссурка

Установлено, что в нарушение требований законодательства в области обеспечения эпидемиологического благополучия населения, действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, юридическим лицом осуществляется сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обеззараживанию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора края Виолетту Дорожкину.

Так, эксплуатируемые ООО «Дальводоканал» канализационно-очистные сооружения не функционируют, сточные воды сбрасываются без предварительной очистки в реку Большая Уссурка, а также на прилегающую к водному объекту территорию.

В связи с выявленными нарушениями закона в марте текущего года директору ООО «Дальводоканал» внесено представление об устранении нарушений закона.

Представление межрайонного прокурора рассмотрено и удовлетворено, обществом признан факт допущенных нарушений и указано на принятие мер по их устранению.

Учитывая, что фактически нарушения закона устранены не были, Дальнереченской межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Дальводоканал» обязанности по восстановлению надлежащей работы и функционированию канализационно-очистных сооружений, исключающее сброс сточных вод без предварительной санитарной очистки и обеззараживания.

По результатам рассмотрения исковых требований судом принято решение об удовлетворении требований прокурора.

Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле Дальнереченской межрайонной прокуратуры.