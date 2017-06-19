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11:38 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске разбился элитный спорткар марки «Porshe»

На гоночной трассе в Магнитогорске Челябинской области в минувшие выходные перевернулся дорогой «Порш». Машину стоимостью не меньше 7 миллионов рублей увезли на эвакуаторе.

Как пишут пользователи соцсетей, спорткар вылетел с трассы во время поворота. Водителю посчастливилось остаться целым, он даже смог сам вылезти из перевернутого авто.

Как видно на фотографиях с места ДТП, у машины вдребезги разбито лобовое стекло, повреждены крыша, капот и бампер.

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