В Магнитогорске разбился элитный спорткар марки «Porshe»
На гоночной трассе в Магнитогорске Челябинской области в минувшие выходные перевернулся дорогой «Порш». Машину стоимостью не меньше 7 миллионов рублей увезли на эвакуаторе.
На гоночной трассе в Магнитогорске Челябинской области в минувшие выходные перевернулся дорогой «Порш». Машину стоимостью не меньше 7 миллионов рублей увезли на эвакуаторе.
Как пишут пользователи соцсетей, спорткар вылетел с трассы во время поворота. Водителю посчастливилось остаться целым, он даже смог сам вылезти из перевернутого авто.
Как видно на фотографиях с места ДТП, у машины вдребезги разбито лобовое стекло, повреждены крыша, капот и бампер.