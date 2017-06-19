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12:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-судья арбитражного суда Ростовской области объявлена в розыск

В следственном управлении СКР по Ростовской области «Ъ-Юг» подтвердили информацию, что Светлана Мартынова, которая работала судьей арбитражного суда Ростовской области, объявлена в федеральный розыск в связи с тем, что женщина несколько раз не являлась по вызову следователя.

Обвинение ей, по данным СУ СКР, предъявлено заочно.

Светлана Мартынова была назначена на должность судьи арбитражного суда Ростовской области в 2009 году, в 2012 году ушла в отставку, а в ноябре 2015 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей судьи. Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено в августе 2016 года председателем СК России Александром Бастрыкиным.

По версии следствия, в 2011 году судья Светлана Мартынова принимала участие в переговорах об активах семьи Цапков, пообещав покупателям передать землю ООО «Артекс-Агро» (отец и брат госпожи Мартыновой были совладельцами компании «Маяк», арендовавшей земли Надежды Цапок после ареста владелицы агробизнеса).

Следствие полагает, что Светлана Мартынова получила от потенциального покупателя 40 млн рублей на выкуп и оформление земельных паев, но своих обязательств не выполнила, а деньги не вернула.

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