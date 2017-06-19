К трем годам колонии приговорил нижегородский суд многодетную мать
Три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: матери девяти детей, 34-летней Марии Алексеевой, вынесли обвинительный приговор.
Три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: матери девяти детей, 34-летней Марии Алексеевой, вынесли обвинительный приговор.
Женщина обвиняется в причинении вреда здоровью своим двум малолетним
Более того, дети проживали в антисанитарных условиях, без должного питания, что вызвало их истощение. В отношении близнецов женщина уже лишена родительских прав, в отношении еще 4 детей ее родительские права ограничены.