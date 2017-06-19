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13:04 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

К трем годам колонии приговорил нижегородский суд многодетную мать

Три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: матери девяти детей, 34-летней Марии Алексеевой, вынесли обвинительный приговор.

Женщина обвиняется в причинении вреда здоровью своим двум малолетним сыновьям-близнецам, а также в оставлении их в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестоким обращением. Двое ее сыновей 2013 года рождения не получали необходимой медпомощи, нуждались в постоянном наблюдении у врачей, однако мать не поставила их на учет в поликлинике.

Более того, дети проживали в антисанитарных условиях, без должного питания, что вызвало их истощение. В отношении близнецов женщина уже лишена родительских прав, в отношении еще 4 детей ее родительские права ограничены.

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