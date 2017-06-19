Обнаружено тело пропавшей по дороге из лагеря в Атырау девочки
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау обнаружено тело пропавшей 14 июня восьмилетней девочки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау обнаружено тело пропавшей 14 июня восьмилетней девочки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Тело девочки нашли сегодня, 19 июня. Водолазы обнаружили его в реке Урал примерно в километре от поселка, где она жила», — сообщил начальник
«Будет проведена медицинская экспертиза, которая должна определить причины смерти ребенка», проинформировали в
Напомним, ребенок 14 июня утром отправился из дома в детский лагерь при
Об этом полицейским сообщили вчера вечером — в 22.20. Сразу же начались поиски пропавшего ребенка, продолжавшиеся все это время.