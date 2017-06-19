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12:56 (мск), источник: Kazinform

Обнаружено тело пропавшей по дороге из лагеря в Атырау девочки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау обнаружено тело пропавшей 14 июня восьмилетней девочки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Тело девочки нашли сегодня, 19 июня. Водолазы обнаружили его в реке Урал примерно в километре от поселка, где она жила», — сообщил начальник водно-спасательного отдела ГУ Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Самат Кумашев.

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«Будет проведена медицинская экспертиза, которая должна определить причины смерти ребенка», проинформировали в пресс-службе ДВД региона.

Напомним, ребенок 14 июня утром отправился из дома в детский лагерь при школе-интернате «Айголек». В 17.15 девочка ушла из лагеря, но домой не вернулась.

Об этом полицейским сообщили вчера вечером — в 22.20. Сразу же начались поиски пропавшего ребенка, продолжавшиеся все это время.

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