Обнаружено тело пропавшей по дороге из лагеря в Атырау девочки

«Тело девочки нашли сегодня, 19 июня. Водолазы обнаружили его в реке Урал примерно в километре от поселка, где она жила», — сообщил начальник водно-спасательного отдела ГУ Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Самат Кумашев.

«Будет проведена медицинская экспертиза, которая должна определить причины смерти ребенка», проинформировали в пресс-службе ДВД региона.

Напомним, ребенок 14 июня утром отправился из дома в детский лагерь при школе-интернате «Айголек». В 17.15 девочка ушла из лагеря, но домой не вернулась.

Об этом полицейским сообщили вчера вечером — в 22.20. Сразу же начались поиски пропавшего ребенка, продолжавшиеся все это время.