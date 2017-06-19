В Башкирии сотрудница кадастровой палаты оказалась мошенницей

В Белорецком районе республики суд вынес приговор сотруднице Федеральной кадастровой палаты по статье «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, 57-летняя начальница белорецкого отдела Наталья Лернер злоупотребила служебным положением и незаконно присвоила участок земли. Причем недешевый — его оценили в 630 тысяч рублей. Мошенница отправила документы на землю в государственный кадастр и Росреестр и зарегистрировала свое право собственности на участок — благо, должность позволяла сделать все это самостоятельно.

После того, как обман раскрылся, женщина попыталась скрыть преступление — решила, что для этого достаточно написать заявление об отказе от земельного участка.

— Суд приговорил ее к штрафу в размере 250 тысяч рублей. В связи с тем, что осужденная в ходе следствия находилась под домашним арестом, наказание было снижено до 120 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.