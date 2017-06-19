В Башкирии сотрудница кадастровой палаты оказалась мошенницей
Женщина незаконно использовала служебное положение.
Женщина незаконно использовала служебное положение.
В Белорецком районе республики суд вынес приговор сотруднице Федеральной кадастровой палаты по статье «Мошенничество».
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После того, как обман раскрылся, женщина попыталась скрыть преступление — решила, что для этого достаточно написать заявление об отказе от земельного участка.
— Суд приговорил ее к штрафу в размере 250 тысяч рублей. В связи с тем, что осужденная в ходе следствия находилась под домашним арестом, наказание было снижено до 120 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.