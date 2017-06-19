Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Что дарить врачам: главные правила
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
"Не являемся легкой мишенью": украинский министр о тактике Киева
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
СМИ: начались протесты в Крыму -обращение к Путину
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Военные в Донбассе: «Штаб начинает всеукраинскую мобилизацию»
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Теракт в Лондоне
12:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль сбил 15-летнюю велосипедистку на пл. Минина в Нижнем Новгороде

Автомобиль сбил 15-летнюю велосипедистку на пл. Минина в Нижнем Новгороде 18 июня 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 20:20 около дома № 1 по ул. Б. Покровской в Нижегородском районе. По данным УГИБДД, 23-летняя женщина-водитель на автомобиле «Сузуки» совершила наезд на велосипедистку, пересекавшую проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате ДТП велосипедистка была доставлена в травмпункт, после чего отпущена.

В этот же день в Нижнем Новгороде произошло ещё одно ДТП с участием велосипедиста. ДТП произошло в 12:50 на ул. Чкалова, 5 в Канавинском районе. По информации УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на велосипедиста, движущегося по краю проезжей части. В результате 30-летняя велосипедистка получила сотрясение головного мозга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР
Назначен новый посол РФ в Турции
МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную
Чили - Камерун: «Система видеоповторов справедлива»
При пожаре в лондонской высотке могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Пересильд и Ефремов вместе снимаются в сериале: первые кадры Новый исторический сериал канала НТВ «Победители» расскажет о противостоянии блестящего адвоката и непобедимого прокурора
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь