Автомобиль сбил 15-летнюю велосипедистку на пл. Минина в Нижнем Новгороде

ДТП произошло в 20:20 около дома № 1 по ул. Б. Покровской в Нижегородском районе. По данным УГИБДД, 23-летняя женщина-водитель на автомобиле «Сузуки» совершила наезд на велосипедистку, пересекавшую проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате ДТП велосипедистка была доставлена в травмпункт, после чего отпущена.

В этот же день в Нижнем Новгороде произошло ещё одно ДТП с участием велосипедиста. ДТП произошло в 12:50 на ул. Чкалова, 5 в Канавинском районе. По информации УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на велосипедиста, движущегося по краю проезжей части. В результате 30-летняя велосипедистка получила сотрясение головного мозга.