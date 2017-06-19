Автомобиль сбил 15-летнюю велосипедистку на пл. Минина в Нижнем Новгороде
Автомобиль сбил 15-летнюю велосипедистку на пл. Минина в Нижнем Новгороде 18 июня 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Автомобиль сбил 15-летнюю велосипедистку на пл. Минина в Нижнем Новгороде 18 июня 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 20:20 около дома № 1 по ул. Б. Покровской в Нижегородском районе. По данным УГИБДД, 23-летняя
В этот же день в Нижнем Новгороде произошло ещё одно ДТП с участием велосипедиста. ДТП произошло в 12:50 на ул. Чкалова, 5 в Канавинском районе. По информации УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на велосипедиста, движущегося по краю проезжей части. В результате 30-летняя велосипедистка получила сотрясение головного мозга.