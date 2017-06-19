Полиция: при пожаре в лондонской высотке могли погибнуть 79 человек

Следователи убеждены, что данные о погибших еще изменятся, но сомневаются, что значительно.

В полиции уточнили, что за последнее время удалось обнаружить еще пять тел людей, числившихся пропавшими без вести.

По их словам, операцию по извлечению тел из сгоревшего здания вряд ли удастся завершить меньше чем за несколько недель.

По их словам, операцию по извлечению тел из сгоревшего здания вряд ли удастся завершить меньше чем за несколько недель.

Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

С огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ — дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.