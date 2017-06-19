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10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Теракт в Лондоне
13:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Полиция: при пожаре в лондонской высотке могли погибнуть 79 человек

Лондонская полиция сообщила, что погибшими в результате пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр считаются по меньшей мере 79 человек. Речь идет как о тех, чьи тела уже обнаружены, так и те, чьи останки найти пока не удалось.

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В полиции уточнили, что за последнее время удалось обнаружить еще пять тел людей, числившихся пропавшими без вести.

Следователи убеждены, что данные о погибших еще изменятся, но сомневаются, что значительно.

По их словам, операцию по извлечению тел из сгоревшего здания вряд ли удастся завершить меньше чем за несколько недель.
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Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

С огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ — дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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