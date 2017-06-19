Полиция: при пожаре в лондонской высотке могли погибнуть 79 человек
Лондонская полиция сообщила, что погибшими в результате пожара в лондонском многоэтажном доме
Лондонская полиция сообщила, что погибшими в результате пожара в лондонском многоэтажном доме
В полиции уточнили, что за последнее время удалось обнаружить еще пять тел людей, числившихся пропавшими без вести.
Следователи убеждены, что данные о погибших еще изменятся, но сомневаются, что значительно.
Пожар в 24-этажном здании
С огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.
Здание
Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ — дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.