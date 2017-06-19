Дым на Калининской линии от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до «Площади Ильича» был затянут с улицы

«12:39 Калининская линия. На участке от станции “Шоссе Энтузиастов” до станции “Площади Ильича” кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после изменения режима вентиляции дым рассеялся.

Уточняется, что на движении поездов задымление не отразилось и поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком.