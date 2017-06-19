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13:04 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Дым на Калининской линии от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до «Площади Ильича» был затянут с улицы

На участке Калининской линии метро наблюдалось задымление, дым был затянут с улицы, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

«12:39 Калининская линия. На участке от станции “Шоссе Энтузиастов” до станции “Площади Ильича” кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после изменения режима вентиляции дым рассеялся.

Уточняется, что на движении поездов задымление не отразилось и поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком.

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