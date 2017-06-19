В Калининграде на ул. Ленинградской сгорел бывший детский сад

Пожар произошёл в 21:24. «Загорелось нежилое здание. Вспыхнули строительные отходы», — пояснили в ведомстве. Пожарные потушили огонь, он не успел распространиться по всему помещению.

В детский садик № 13 на ул. Ленинградской долгие годы ходили дети сотрудников «Янтарьэнерго». В 2002 году он закрылся на капитальный ремонт. Родителям обещали, что после ремонта дети туда вернутся. Здание законсервировали, оно пустует до сих пор.