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16:00 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Ленинградской сгорел бывший детский сад

В воскресенье, 18 июня, на ул. Ленинградской в Калининграде сгорел бывший детский сад № 13. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Клопс.ru

Пожар произошёл в 21:24. «Загорелось нежилое здание. Вспыхнули строительные отходы», — пояснили в ведомстве. Пожарные потушили огонь, он не успел распространиться по всему помещению.

В детский садик № 13 на ул. Ленинградской долгие годы ходили дети сотрудников «Янтарьэнерго». В 2002 году он закрылся на капитальный ремонт. Родителям обещали, что после ремонта дети туда вернутся. Здание законсервировали, оно пустует до сих пор.

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