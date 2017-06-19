По факту потасовки шымкентских выпускников возбуждено уголовное дело

Ранее в соцсетях появилось видео потасовки с участием выпускников школ, которых разнимают сотрудники полиции. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Каратауского ОП УВД Шымкента и возбудили уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Установлено, что инцидент произошел 17 июня текущего года около 5 часов утра возле памятника Байдибеку — группа молодых людей выясняла между собой отношения. Данный инцидент заметили сотрудники полиции, которые стали разнимать участников потасовки. Известно, что в полицию с заявлением никто не обращался.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование.