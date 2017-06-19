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16:07 (мск), источник: Kazinform

По факту потасовки шымкентских выпускников возбуждено уголовное дело

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — По факту потасовки с участием выпускников школ Шымкента возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ДВД ЮКО.

Источник: Kazinform

Ранее в соцсетях появилось видео потасовки с участием выпускников школ, которых разнимают сотрудники полиции. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Каратауского ОП УВД Шымкента и возбудили уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Установлено, что инцидент произошел 17 июня текущего года около 5 часов утра возле памятника Байдибеку — группа молодых людей выясняла между собой отношения. Данный инцидент заметили сотрудники полиции, которые стали разнимать участников потасовки. Известно, что в полицию с заявлением никто не обращался.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится досудебное расследование.

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