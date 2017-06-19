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15:32 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Два вагона электрички сошли с рельсов на Курском вокзале

На Курском вокзале два вагона электропоезда сошли с рельсов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, на Курском вокзале на ул. Земляной Вал у поезда в Щербинку на стрелке сошли с рельсов два вагона. Навстречу составу шел экспресс Нижний Новгород-Москва, он остановлен», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в сошедших вагонах есть люди. Информации о пострадавших пока нет, на место происшествия следуют городские службы.

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