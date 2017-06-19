В Казани погиб двухлетний мальчик, упавший с 7 этажа
В Казани вечером в пятницу, 16 июня, в доме на улице Чуйкова погиб двухлетний мальчик, выпавший из квартиры на 7 этаже, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
В Казани вечером в пятницу, 16 июня, в доме на улице Чуйкова погиб двухлетний мальчик, выпавший из квартиры на 7 этаже, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
Предварительно, инцидент случился около 18 часов.
— Ребенка госпитализировали, от полученных травм он скончался в больнице, — сообщили ProKazan.ru.
Сейчас идет доследственная проверка.
Напомним, в конце мая на улице Адоратского также погиб двухлетний мальчик, который облокотился на москитную сетку.