18-летний парень в маске и с пистолетом ограбил магазин

Краснодар. 19 июня — Новая Кубань. Разбойное нападение, произошедшее в июне, раскрыли в течение нескольких часов.

Молодой человек в маске ворвался в продуктовый магазин. Он был вооружен пистолетом. Парень угрожал продавцу. Женщина отдала деньги из кассы и начала звать на помощь. Грабитель скрылся.

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. В ходе опроса очевидцев, удалось установить направление, в котором скрылся злоумышленник. Предполагаемый район его местонахождения оцепили.

Парня задержали, он написал явку с повинной. Эксперты установили, что изъятый пистолет является пневматическим.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, за разбойное нападение подозреваемому грозит провести за решеткой до 2 лет.