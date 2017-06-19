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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала

Скоростной поезд «Стриж», следующий по маршруту Нижний Новгород—Москва, столкнулся с электричкой Нахабино—Щербинка, передает корреспондент «Ъ».

Инцидент произошел неподалеку от Курского вокзала. «Столкновение произошло примерно в 14:20 уже при подъезде к вокзалу, метрах в ста. Самого столкновения мы не почувствовали, остановились почти плавно. Было похоже просто на экстренную остановку поезда. Все были совершенно спокойны», — рассказал он. По словам корреспондента, состав был заполнен почти полностью.

После столкновения «Стриж» накренился, электропоезд отогнали на запасной путь. «Нас попросили выйти из вагона. До платформ было всего несколько метров. Проводники помогали взбираться с путей на платформы, подавали багаж», — рассказал корреспондент «Ъ».

Экстренные службы сообщают, что инцидент произошел в тот момент, когда «поезд “Стриж” заходил на Курский вокзал, а электропоезд Нахабино—Щербинка выходил с вокзала». «На малом ходу они столкнулись», — уточнили в МВД по Центральному федеральному округу.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили о двух пострадавших. «Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда», — говорится в сообщении МЖД.

Комментарии
1
Н С
Как говорил Каганович : У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество! Будут искать очередного стрелочника.
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