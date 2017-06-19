Под Воронежем в столкновении «Лады» с «Волгой» пострадала семья с двумя детьми

Утром в понедельник, 19 июня, по дороге в обход Воронежа ехал 35-летний мужчина на «ВАЗ-2115». Он направлялся со стороны Семилук в Воронеж. По предварительным данным, около 11:00 автомобилист врезался в «ГАЗ-3110», ехавшим по встречной полосе. В аварии сильнее пострадали люди в «Ладе».

«Водителя “ВАЗа”, его 37-летнюю супругу и двоих сыновей 3 и 6 лет с травмами доставили в больницу, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Известно, что мальчики ехали в специальных детских удерживающих устройствах».

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшей аварии.