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16:03 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем в столкновении «Лады» с «Волгой» пострадала семья с двумя детьми

ЧП произошло в Семилукском районе.

Источник: Новости Воронежа

Утром в понедельник, 19 июня, по дороге в обход Воронежа ехал 35-летний мужчина на «ВАЗ-2115». Он направлялся со стороны Семилук в Воронеж. По предварительным данным, около 11:00 автомобилист врезался в «ГАЗ-3110», ехавшим по встречной полосе. В аварии сильнее пострадали люди в «Ладе».

«Водителя “ВАЗа”, его 37-летнюю супругу и двоих сыновей 3 и 6 лет с травмами доставили в больницу, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Известно, что мальчики ехали в специальных детских удерживающих устройствах».

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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