Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге автомобиля в мкрн «Цветы» в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции задержали подозреваемых — двух ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 25 и 26 лет. Своими действиями злоумышленники причинили заявителю материальный ущерб в сумме 1,45 млн рублей. Также была повреждена припаркованная рядом иномарка, владельцу которой был нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведется следствие. 7 июня 2017 года два автомобиля сгорели в одном из дворов по улице Первоцветной в Приокском районе областного центра.