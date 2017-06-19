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16:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге автомобиля в мкрн «Цветы» в Нижнем Новгороде

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге автомобиля в мкрн «Цветы» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 19 июня 2017 года.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых — двух ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 25 и 26 лет. Своими действиями злоумышленники причинили заявителю материальный ущерб в сумме 1,45 млн рублей. Также была повреждена припаркованная рядом иномарка, владельцу которой был нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведется следствие. 7 июня 2017 года два автомобиля сгорели в одном из дворов по улице Первоцветной в Приокском районе областного центра.

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